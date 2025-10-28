Fußgänger von Trio mit Messer bedroht und ausgeraubt

Stollberg - Am Montagmorgen wurde im Erzgebirge ein 39-jähriger Fußgänger mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Identitäten der Tatverdächtigen geben können. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie der Mann gegenüber der Polizei mitteilte, war er gegen 9 Uhr auf der Hohensteiner Straße in Richtung Gärtnereiweg unterwegs, als er auf dem Verbindungsweg plötzlich von zwei Männern von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht wurde.

Die Täter forderten zudem Geld von ihm, als eine Mittäterin dazu kam, sein Portemonnaie aus seiner Bekleidung zog und sich das Bargeld nahm.

Anschließend flüchtete das Trio mit einer vierten unbeteiligten Person in Richtung Hohensteiner Straße.

Der 39-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt und ging erst nach Hause, bevor er anschließend in einem Polizeirevier Anzeige erstattete.