Fußgänger von Trio mit Messer bedroht und ausgeraubt

Am Montagmorgen wurde im Erzgebirge ein 39-jähriger Fußgänger mit dem Messer bedroht und ausgeraubt.

Von Sarah Fuchs

Stollberg - Am Montagmorgen wurde im Erzgebirge ein 39-jähriger Fußgänger mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Identitäten der Tatverdächtigen geben können. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Identitäten der Tatverdächtigen geben können. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wie der Mann gegenüber der Polizei mitteilte, war er gegen 9 Uhr auf der Hohensteiner Straße in Richtung Gärtnereiweg unterwegs, als er auf dem Verbindungsweg plötzlich von zwei Männern von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht wurde.

Die Täter forderten zudem Geld von ihm, als eine Mittäterin dazu kam, sein Portemonnaie aus seiner Bekleidung zog und sich das Bargeld nahm.

Anschließend flüchtete das Trio mit einer vierten unbeteiligten Person in Richtung Hohensteiner Straße.

Der 39-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt und ging erst nach Hause, bevor er anschließend in einem Polizeirevier Anzeige erstattete.

Zeugen nach Überfall gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Montagvormittag Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Wem sind die beschriebenen Personen im Bereich der Hohensteiner Straße aufgefallen? Wer kann weitere Hinweise zu deren Identität geben?

Die Täterin beschreibt der Geschädigte wie folgt:

  • etwa 20 Jahre alt
  • zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß
  • schlank
  • schwarze Haare
  • stark geschminkt
  • trug eine weiße Daunenjacke mit Fell an der Kapuze, blaue Jeansschlaghosen und bläulich-türkisfarbene Sneaker

Der erste Mann war ...

  • ebenfalls etwa 20 Jahre alt
  • etwa 1,80 Meter groß
  • schlank
  • schwarze, kurze Haare

  • schwarzer Vollbart

  • hatte oben eine auffällige Zahnlücke

  • trug eine dunkelblaue Daunenjacke mit einem Pferd als Logo, eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift und schwarze Sneaker

Der zweite Mann war ...

  • ebenfalls etwa 1,80 Meter groß
  • kräftige Statur
  • braune, kurze Haare
  • trug eine khakifarbene Jacke sowie Hose und eine Sonnenbrille auf dem Kopf

Die Täter sollen untereinander nicht Deutsch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

