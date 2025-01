"Game over"! Dieb spaziert mit kurioser Beute aus Discounter - Polizei wird zum Endgegner

Schlüchtern - Dieses Spiel hat er verloren! Am gestrigen Donnerstag versuchte sich ein junger Mann in Südosthessen an einem Diebstahl mit kurioser Beute. Die Polizei sorgte jedoch umgehend für ein "Game over".

Die Polizei sorgte nach dem kuriosen Diebstahl für ein schnelles "Game over". (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Was sich genau abspielte, berichtete ein Sprecher der Ordnungshüter am heutigen Freitag. Demnach war der 26 Jahre alte Mann gegen kurz nach 11 Uhr in einen Textil-Discounter in der Gartenstraße in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) spaziert und hatte dort ein Auge auf ein ganz spezielles Outfit geworfen.

Von einem Verkaufsständer nahm er sich ein Kostüm der beliebten Nintendo-Figur "Super Mario" und stolzierte selbstbewusst in die Umkleidekabine. Dort ließ er seine eigentliche Kleidung zurück und spazierte im neuen Gewand kurzerhand in Richtung Ausgang, während er den Zwischenschritt des Bezahlens wohl wissend ausließ.

Sein "Level-1-Diebstahl", wie ihn die Beamten nannten, blieb jedoch nicht lange unbemerkt. Eine Mitarbeiterin alarmierte die Polizei, die im Folgekapitel "Flucht" schnell zum unbezwingbaren Endgegner wurde.

Am Ende hieß es "Game over", und der 26-Jährige im Mario-Kostüm wurde vorläufig festgenommen.