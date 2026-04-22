Gegner veranstalten Mahnwachen: Zweiter Atommüll-Transport sicher angekommen

Ahaus - Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen ist in der Nacht zum Mittwoch in Nordrhein-Westfalen ein zweiter Atommüll-Behälter von Jülich nach Ahaus gebracht worden.

Der zweite Castor-Transport von Jülich nach Ahaus ist in der Nacht auf Mittwoch gestartet. © Christoph Reichwein/dpa

Am frühen Morgen traf der Castor im Brennelemente-Zwischenlager Ahaus ein, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Transport sei demnach ohne besondere Vorkommnisse erfolgt.

Der Speziallaster mit dem Behälter war am Abend rund eine Stunde später als geplant in Jülich losgefahren. "Aufgrund von Verzögerungen in den Betriebsabläufen zur Vorbereitung des Transports kam es zu einem späteren Start als vorgesehen", erklärte die Polizei Münster.

Zu keinem Zeitpunkt sei dadurch aber eine Gefahrenlage entstanden, betonte die Behörde. Nähere Einzelheiten nannte die Polizei nicht.

Wie schon beim ersten Castor-Transport vor vier Wochen demonstrierten Atomkraftgegner gegen die Transporte.