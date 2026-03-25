Tausende Polizisten sichern ersten Atommüll-Transport in NRW – sogar mobile Toiletten Teil des Konvois

Jülich/Ahaus - Minutenlang nur Blaulicht auf sonst leeren Autobahnen: Mit einem enormen Aufwand und rund 2400 Einsatzkräften hat die Polizei den ersten Atommüll-Transport vom rheinischen Jülich nach Ahaus im Münsterland quer durch Nordrhein-Westfalen abgesichert.

Etwa 2400 Polizeibeamte in rund 100 Fahrzeugen waren in der Nacht zu Mittwoch zur Sicherung des Transports im Einsatz. © 7aktuell.de | Alexander Franz

Etwa 100 Fahrzeuge haben am späten Abend einen riesigen Konvoi gebildet. Darunter befanden sich Dutzende Polizeifahrzeuge, die etwa als Vorhut oder Nachhut um den Schwerlasttransporter mit der brisanten Fracht fungieren. Um kurz nach 2 Uhr erreichte der Transport schließlich sein Ziel.

Auf fast alles schien die Polizei dabei mit ihrem riesigen Tross vorbereitet zu sein. Sogar mobile Toiletten fahren per Anhänger mit. Auch hinter den Leitplanken standen an bestimmten Stellen Beamte, um etwa Zugangswege zu bewachen.

Immer wieder waren Auf- und Abfahrten entlang der Wegstrecke an den Autobahnen gesperrt. Anderen Auto- oder Lkw-Fahrern blieben dadurch zeitweise nur wenig Ausweichmöglichkeiten, wie ein dpa-Reporter berichtete. Manchen Betroffenen blieb gar nur das Wenden an der Absperrung.

Die Kolonnenfahrt auf der Autobahn ist lediglich der Auftakt einer ganzen Serie von Atommüll-Transporten. Nur ein einziger Castor-Behälter mit strahlender Altlast ist bei dieser großangelegten Aktion aus dem früheren Versuchsreaktor Jülich verlegt worden.

Weitere 151 Castor-Behälter sollen ebenfalls auf der Straße zum Zwischenlager Ahaus transportiert werden. Auch wenn möglicherweise künftig drei Schwerlasttransporter gleichzeitig losfahren, wären es immer noch um die 50 Konvois.