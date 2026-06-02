Geiselnahme in Dortmund: Mann (51) verschanzt sich mit Kindern, Polizist angeschossen

Dortmund - In Dortmund läuft am Dienstagabend ein Großeinsatz der Polizei . Auslöser ist eine Geiselnahme mit Kindern. Auch ein Polizist ist bei der Bedrohungslage angeschossen worden.

In Dortmund kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. © Christoph Reichwein/dpa

Der Geiselnehmer, bei dem es sich um einen serbischen Staatsbürger (51) handeln soll, habe vor der Tat in einem Restaurant randaliert. "Bild" berichtete zuerst. Auch Gäste habe er bedroht und mit Pfefferspray besprüht.

Anschließend sei der aus Dortmund stammende Mann mit einem Auto zu einer Wohnung an der Wittbräucker Straße im Stadtteil Höchsten gefahren. Dort habe er sich gegen 19.15 Uhr mit zwei Kindern verschanzt.

Unklar ist bisher, ob es sich um seine eigene Wohnung handelt und ob seine Kinder oder seine Ehefrau vor Ort sind.

Eine Frau alarmierte laut Polizei den Notruf. Als die Einsatzkräfte an der Wohnung eintrafen, soll der Tatverdächtige auf einen Polizisten geschossen haben. Da der Beamte eine Schutzweste trug, konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Polizist unverletzt.