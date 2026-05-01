Hat die Brandserie ein Ende? Polizei schnappt Verdächtige

Döbeln - Hat die Brandserie nun ein Ende? Die Polizei schnappte in der Nacht zu Freitag in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen ) zwei Verdächtige.

In der Nacht zu Freitag schnappte die Polizei in der Blumenstraße in Döbeln zwei Männer. Sie stehen im Verdacht, mehrere Hecken angezündet zu haben. © EHL/Dietmar Thomas

Was war passiert? In den vergangenen Tagen gab es in Döbeln insgesamt vier Heckenbrände. Ein Anwohner (54) erlitt dadurch eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden an den Tatorten in der Zschackwitzer Straße (zwei Brände), der Käthe-Kollwitz-Straße und der Blumenstraße summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Am frühen Freitag schnappte die Polizei nun zwei Verdächtige (19, 23). Die beiden Deutschen waren zu dem Zeitpunkt in der Blumenstraße. Dort hatte in der Nacht zu Donnerstag kurz eine Hecke gebrannt, das Feuer war aber von selbst erloschen.