Hat die Brandserie ein Ende? Polizei schnappt Verdächtige
Döbeln - Hat die Brandserie nun ein Ende? Die Polizei schnappte in der Nacht zu Freitag in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) zwei Verdächtige.
Was war passiert? In den vergangenen Tagen gab es in Döbeln insgesamt vier Heckenbrände. Ein Anwohner (54) erlitt dadurch eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden an den Tatorten in der Zschackwitzer Straße (zwei Brände), der Käthe-Kollwitz-Straße und der Blumenstraße summiert sich auf mehrere tausend Euro.
Am frühen Freitag schnappte die Polizei nun zwei Verdächtige (19, 23). Die beiden Deutschen waren zu dem Zeitpunkt in der Blumenstraße. Dort hatte in der Nacht zu Donnerstag kurz eine Hecke gebrannt, das Feuer war aber von selbst erloschen.
Ob es sich bei den beiden Männern wirklich um die Zündler handelt, wird nun ermittelt, aber: "Es deutet viel darauf hin", so die Polizei.
Es wurden bei den Verdächtigen auch Beweismittel sichergestellt.
Titelfoto: EHL/Dietmar Thomas