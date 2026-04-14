Genervte Bekannte verpetzt abgetauchten Reichsbürger

Lucka/Chemnitz - Im beschaulichen Lucka ( Landkreis Altenburg ) an der thüringisch-sächsischen Grenze gelang der Polizei ein Fahndungserfolg: Thüringer Beamte schnappten den gesuchten Reichsbürger Frank E. (60).

Frank E. wollte 2022 mit Sauerstoff-Flasche statt FFP2-Maske ins Landgericht Chemnitz. © Haertelpress

Seit mindestens August 2024 war E. untergetaucht. Zuletzt suchte er Zuflucht bei einer Bekannten (59), die ihn schlussendlich mit der Unterstützung eines freien Reporters verpetzte.

"Eine 59-Jährige hat bei der Polizei angerufen, weil sie einem Bekannten Obdach gewährt hatte. Das aber jetzt nicht mehr will", bestätigte die Polizeidirektion Gera auf TAG24-Anfrage. Der Mann habe jedoch die Wohnung nicht verlassen wollen.

Die Polizei überprüfte den Bekannten und stellte fest: Es ist der seit Jahren gesuchte E., gegen den drei Haftbefehle und elf Aufenthaltsermittlungen von mehreren Staatsanwaltschaften vorliegen.

Am Montag schlugen die Beamten zu: "E. hat sich widerstandslos festnehmen lassen", so der Polizeisprecher. Anschließend wurde er direkt ins Gefängnis gebracht.

Die Staatsanwaltschaften freuen sich, denn der Erzgebirger muss sich nun unter anderem wegen Betrugs und Beleidigung verantworten.