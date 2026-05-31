Kontrollwelle auf Bayerns Straßen: Hunderte Beamte nehmen Verkehrssünder ins Visier

München - Mit verstärkten Kontrollen auf Bayerns Landstraßen will die Polizei im Juni gegen schwere Verkehrsunfälle vorgehen. Innenstaatssekretär Sandro Kirchner ( CSU ) kündigte einen Schwerpunktmonat für mehr Sicherheit auf Landstraßen an.

Die Polizei wird in Bayern verstärkt Kontrollen durchführen. (Archivfoto) © Daniel Löb/dpa

"Gerade auf Landstraßen ereignen sich besonders viele schwere Unfälle. Deshalb setzen wir ein klares Zeichen für mehr Sicherheit", sagte der CSU-Politiker.

Die meisten Todesopfer im Straßenverkehr gebe es in Bayern außerorts auf Landstraßen. Nach Angaben des Innenministeriums starben im vergangenen Jahr dort 313 Menschen, 16 mehr als im Jahr davor. Besonders stark gestiegen sei die Zahl tödlicher Geschwindigkeitsunfälle. Hier habe es ein Plus von mehr als 13 Prozent gegeben.

Im Fokus der Kontrollen stehen laut Innenministerium somit Geschwindigkeitsverstöße, aber auch riskante Überholmanöver, Ablenkung am Steuer sowie Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Die Polizei werde im gesamten Freistaat verstärkt mobile und stationäre Verkehrskontrollen durchführen.

"Wer glaubt, auf Nebenstrecken unbeobachtet zu sein, irrt. Unsere Polizei ist auch dort im Einsatz und greift konsequent durch", sagte Kirchner.