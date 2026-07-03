Geschubst und sexuell belästigt: Mann greift zwei Mädchen im Erzgebirge an

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) soll ein Mann am Donnerstag zwei Mädchen (13, 15) angegriffen haben.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Aue-Bad Schlema. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 9.30 Uhr liefen die beiden Mädchen einen Verbindungsweg in der Auer Waldstraße aus Richtung Auerhammerstraße entlang.

Laut Polizei sprach sie dort ein unbekannter Mann an und forderte die beiden auf, einen anderen Weg zu nutzen, da es sich angeblich um einen Privatweg handelte.

"Anschließend soll er sie gepackt, geschubst und dabei auch die Ältere unsittlich berührt haben", so die Polizei weiter.

Die Mädchen blieben unverletzt und rannten danach auf dem Verbindungsweg der Auer Waldstraße in Richtung Freibad. Dort erzählten sie ihrer Lehrerin davon. Die Polizei konnte den Täter allerdings nicht mehr stellen.

Der Angreifer wurde folgendermaßen beschrieben: