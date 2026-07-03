Geschubst und sexuell belästigt: Mann greift zwei Mädchen im Erzgebirge an
Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) soll ein Mann am Donnerstag zwei Mädchen (13, 15) angegriffen haben.
Gegen 9.30 Uhr liefen die beiden Mädchen einen Verbindungsweg in der Auer Waldstraße aus Richtung Auerhammerstraße entlang.
Laut Polizei sprach sie dort ein unbekannter Mann an und forderte die beiden auf, einen anderen Weg zu nutzen, da es sich angeblich um einen Privatweg handelte.
"Anschließend soll er sie gepackt, geschubst und dabei auch die Ältere unsittlich berührt haben", so die Polizei weiter.
Die Mädchen blieben unverletzt und rannten danach auf dem Verbindungsweg der Auer Waldstraße in Richtung Freibad. Dort erzählten sie ihrer Lehrerin davon. Die Polizei konnte den Täter allerdings nicht mehr stellen.
Der Angreifer wurde folgendermaßen beschrieben:
- sprach Deutsch ohne Akzent
- etwa 30 bis 40 Jahre alt
- braune Haare
- bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer kurzen, grau-schwarzen Arbeitshose
- trug zwei Piercings in der Oberlippe
Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Geschehen auf dem unbefestigten Verbindungsweg in der Auer Waldstraße in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Täters und/oder dessen Aufenthaltsort machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12-0 entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa