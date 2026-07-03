Zwei Menschen bei Streit an Tankstelle angeschossen, einer angefahren
Altensteig - Bei einem eskalierten Streit zwischen mehreren Männern an einer Tankstelle in Altensteig (Landkreis Calw) sind zwei von ihnen durch Schüsse schwer verletzt worden.
Zwei Tatverdächtige flüchteten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst mit einem Auto, wurden aber später in Bad Wildbad widerstandslos festgenommen. Ferner soll mindestens eine Person von einem Fahrzeug angefahren und verletzt worden sein.
Die Tatverdächtigen im Alter von 24 und 21 Jahren sollen einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher. Dieser muss entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sagte der Sprecher – ohne dies schon genauer zu benennen.
Die Polizei stellte laut Mitteilung am Tatort eine Schusswaffe sicher. Sowohl die Angeschossenen im Alter von 48 und 23 Jahren als auch die beiden Tatverdächtigen sowie drei weitere Beteiligte seien in Krankenhäuser gebracht worden.
Sie alle seien im Zuge der Auseinandersetzung unterschiedlich schwer verletzt worden. Das Motiv für den Streit war zunächst unklar.
Anrufer meldeten Schussgeräusche
Die Beteiligten kannten sich, wie die Behörden weiter mitteilten. Ob es früher schon Konflikte gab, sei Teil der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Unbeteiligte Dritte seien nach ersten Erkenntnissen nicht involviert gewesen, hieß es.
Mehrere Anrufer hatten den Angaben zufolge am Donnerstagabend kurz nach 22.00 Uhr die Polizei alarmiert, unter anderem weil sie Schussgeräusche gehört hatten.
Daraufhin seien mehrere Streifenwagen zum Tatort gefahren. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen.
Die Kriminalpolizeidirektion Calw und die Staatsanwaltschaft Tübingen haben die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Silas Stein/dpa