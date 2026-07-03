Zwei Menschen bei Streit an Tankstelle angeschossen, einer angefahren

Altensteig - Bei einem eskalierten Streit zwischen mehreren Männern an einer Tankstelle in Altensteig (Landkreis Calw) sind zwei von ihnen durch Schüsse schwer verletzt worden.

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei Schussgeräusche. © Silas Stein/dpa

Zwei Tatverdächtige flüchteten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst mit einem Auto, wurden aber später in Bad Wildbad widerstandslos festgenommen. Ferner soll mindestens eine Person von einem Fahrzeug angefahren und verletzt worden sein.

Die Tatverdächtigen im Alter von 24 und 21 Jahren sollen einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher. Dieser muss entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sagte der Sprecher – ohne dies schon genauer zu benennen.

Die Polizei stellte laut Mitteilung am Tatort eine Schusswaffe sicher. Sowohl die Angeschossenen im Alter von 48 und 23 Jahren als auch die beiden Tatverdächtigen sowie drei weitere Beteiligte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Sie alle seien im Zuge der Auseinandersetzung unterschiedlich schwer verletzt worden. Das Motiv für den Streit war zunächst unklar.