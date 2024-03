10.03.2024 11:04 Gewalttätiger Angriff in Wolfsburg: 18-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

In Wolfsburg wurden am Samstagabend vier Heranwachsende bei einer Auseinandersetzung verletzt. Ein 18-Jähriger wurde notoperiert und schwebt in Lebensgefahr.

Von Robert Lilge

Wolfsburg - Am gestrigen Samstagabend kam es in Wolfsburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Vier von ihnen wurden verletzt, eine davon schwebt in Lebensgefahr. Nach dem Angriff am Samstagabend in Wolfsburg schwebt ein 18-Jähriger in Lebensgefahr. (Symbolbild)c © Stephan Jansen/dpa Wie die Polizei Wolfsburg berichtet, kam es um kurz nach 21 Uhr in der Porschestraße in Höhe des ZOB zu einem Angriff zweier Gruppen Heranwachsender. Bisher können die Ermittler noch nicht die Gesamtzahl der beteiligten Personen nennen. Fest steht, dass vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren von Unbekannten angegriffen und verletzt wurden. Die 17, 19 und 21 Jahre alten Heranwachsenden erlitten dabei nur leichte Verletzungen. Ein 18-Jähriger aus Gifhorn schwebe jedoch in Lebensgefahr. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden. Nach dem Angriff flüchteten die Täter in Richtung Heßlinger Straße und An der Vorburg sowie in Richtung Siegfried-Ehlers-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Polizei sucht Zeugen Der ZOB in Wolfsburg war nach dem Angriff bis kurz vor Mitternacht für jeglichen Verkehr gesperrt. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Jetzt wurden weitere Maßnahmen ergriffen. Unter anderem wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Direkt nach der Tat war der ZOB für weitere Ermittlungen und zur Sachverhaltsaufnahme für jeglichen Verkehr gesperrt. Kurz vor Mitternacht war der Einsatz beendet. Die Polizei bittet um Aussagen von Zeugen, die diese Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder ihrer Flucht machen können. Vielleicht haben diese auch Fotos oder Videos aufgenommen, die bei der Aufklärung weiterhelfen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Telefon 05361/46460 zu melden.

