Glasflasche nach Mädchen geworfen: Polizei schnappt den Täter, aber Opfer sind verschwunden

Magdeburg - Im September hätten Mädchen in Magdeburg beinahe schwer verletzt werden können. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Die Polizei sucht zwei Mädchen, die beleidigt und belästigt wurden. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Die Tat fand am 12. September zwischen 15 und 15.35 Uhr beim Hegelspielplatz in der Keplerstraße statt, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch mitteilte.

Ein 19-Jähriger hat laut einer Zeugin zwei Mädchen lautstark beschimpft und belästigt.

Anschließend versuchte er, einen Glasflaschencontainer umzuwerfen.

Als die Mädchen fliehen wollte, warf er einer von ihnen eine Glasflasche hinterher.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei konnte den aggressiven Mann nahe dem Tatort schnappen - von den Mädchen fehlt jedoch bis heute jede Spur.