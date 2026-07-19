Gleitschirmflieger gerät in Not: Polizei- und Feuerwehr-Einsatz im Taunus

Taunus/Neu-Anspach - Ein Gleitschirmflieger befand sich "augenscheinlich in einer Notlage", Zeugen lösten daher Alarm aus: Es kam zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Taunus!

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz: Zahlreiche Einsatzkräfte suchten am frühen Samstagabend nach einem Gleitschirmflieger bei Neu-Anspach. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Gleitschirm flog am frühen Samstagabend im Luftraum bei Neu-Anspach und geriet ins Trudeln. Mehrere Menschen bemerkten die offensichtliche Notlage und wählten daher gegen 18.25 Uhr den Notruf, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Die Zeugen meldeten einen Gleitschirmflieger, der "möglicherweise abgestürzt sein könnte", wie ein Sprecher erklärte.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten in der Folge aus und suchten "die Waldgebiete und die Feldgemarkung" weiträumig "nach einer Absturzstelle und der Person ab".

"Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz", ergänzte der Sprecher.