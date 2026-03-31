Grabsch-Attacke! Mann fasst Straßenbahn-Fahrerin mehrmals an die Brüste

Nürnberg - Ein 45-Jähriger soll einer Straßenbahn-Fahrerin in der Nürnberger Südstadt mehrfach an die Brüste gefasst haben.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann (45) wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Am Montag gegen 15.40 Uhr meldete ein Zeuge den Mann bei der Polizei, weil er im Bereich der Landgrabenstraße offenbar betrunken über die Fahrbahn torkelte. Der Verkehr kam dadurch laut Angaben der Ermittlungsbehörde kurzzeitig zum Stillstand.

Wenig später stieg der Mann in eine Straßenbahn ein.

Dort soll es zu dem Übergriff gekommen sein. "Nachdem ihn die Fahrerin aufgefordert hatte, das Verkehrsmittel zu verlassen, fasste ihr der Mann mehrfach an die Brüste", so die Polizei.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 45-Jährigen daraufhin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.