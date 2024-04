Grausame Eskalation eines Beziehungsstreites: Mann versucht, gemeinsames Kind zu töten

Zeil am Main - In Zeil am Main im unterfränkischen Landkreis Hassberge hat die Polizei am späten Abend des gestrigen Donnerstags einen 38-jährigen Mann festgenommen, der seinen kleinen zwei Monate alten Sohn schwer verletzt haben soll. Außerdem habe der Mann laut einem Sprecher der Polizei seine 29-jährige Lebensgefährtin, die die Mutter des Säuglings ist, verletzt.