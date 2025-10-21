Grausamer Fund in Viersen: Jetzt gerät der eigene Sohn in Verdacht

Viersen - In Viersen ist eine 56 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun wurde der 33-Jährige Sohn festgenommen.

Die Einsatzkräfte fanden die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung. (Symbolbild) © Jose Villacreses/swd-medien/dpa

Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mitteilten, spricht einiges dafür, dass der 33-jährige Sohn etwas mit der Tat zu tun hat.

Am vergangenen Wochenende hatte ein Freund der Frau Alarm geschlagen, nachdem sie am Freitag nicht zu einer Verabredung erschienen war und über das Wochenende hinweg nicht auf Anrufe reagiert hatte.

Daraufhin informierte er den Vermieter, der die Feuerwehr verständigte.

Diese öffnete am Sonntag (19. Oktober) die Wohnungstür in der Bodelschwinghstraße in Viersen-Dülken.

Dort fanden die Einsatzkräfte die Frau leblos vor.