 2.007

Grausamer Fund in Viersen: Jetzt gerät der eigene Sohn in Verdacht

In Viersen ist eine 56 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun wurde der 33-Jährige Sohn festgenommen.

Von Piera Tomasella und Alina Eultgem

Viersen - In Viersen ist eine 56 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun wurde der 33-Jährige Sohn festgenommen.

Die Einsatzkräfte fanden die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte fanden die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung. (Symbolbild)  © Jose Villacreses/swd-medien/dpa

Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mitteilten, spricht einiges dafür, dass der 33-jährige Sohn etwas mit der Tat zu tun hat.

Am vergangenen Wochenende hatte ein Freund der Frau Alarm geschlagen, nachdem sie am Freitag nicht zu einer Verabredung erschienen war und über das Wochenende hinweg nicht auf Anrufe reagiert hatte.

Daraufhin informierte er den Vermieter, der die Feuerwehr verständigte.

16-Jähriger an Edeka-Kasse niedergestochen: Wurde der Jugendliche aus Heimtücke ermordet?
Polizeimeldungen 16-Jähriger an Edeka-Kasse niedergestochen: Wurde der Jugendliche aus Heimtücke ermordet?

Diese öffnete am Sonntag (19. Oktober) die Wohnungstür in der Bodelschwinghstraße in Viersen-Dülken.

Dort fanden die Einsatzkräfte die Frau leblos vor.

Obduktion bringt brutale Details ans Licht

Der 33-Jährige Sohn steht im Verdacht seine eigene Mutter brutal vermodert zu haben. (Symbolbild)
Der 33-Jährige Sohn steht im Verdacht seine eigene Mutter brutal vermodert zu haben. (Symbolbild)  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Polizei richtete noch am Sonntag eine Mordkommission ein.

Der Leichnam der Frau wurde in der Rechtsmedizin Düsseldorf obduziert. Laut Obduktionsbericht wurde die 56-Jährige schwer misshandelt und erstickte schließlich durch massive Gewalt am Hals.

Im Zuge der Ermittlungen rückte der Sohn der Frau in den Fokus der Ermittler und wurde vorläufig festgenommen. Der 33-Jährige äußerte sich bislang nicht zur Tat.

Nächtlicher Einsatz im Harz: VW bei Brand vollständig zerstört
Polizeimeldungen Nächtlicher Einsatz im Harz: VW bei Brand vollständig zerstört

Am Dienstag (21. Oktober) wurde gegen ihn Untersuchungshaftbefehl erlassen, anschließend wurde er der Justiz übergeben.

Erstmeldung am 20. Oktober um 19.59 Uhr, Update am 21. Oktober um 16.18 Uhr.

Titelfoto: Jose Villacreses/swd-medien/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: