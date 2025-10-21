16-Jähriger an Edeka-Kasse niedergestochen: Wurde der Jugendliche aus Heimtücke ermordet?

Lemgo - Ein 16-Jähriger wurde am Montagabend an einer Supermarkt-Kasse im nordrhein-westfälischen Lemgo niedergestochen. Wenig später nimmt die Polizei einen 33-Jährigen fest. Das Mordmerkmal: Heimtücke.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Lemgo in Nordrhein-Westfalen ist ein Jugendlicher am Montagabend tödlich verletzt worden. © Christian Müller/dpa

Zunächst hatte es von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft geheißen, dass der 33-Jährige und der Teenager aus Lemgo in einen Streit auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale geraten seien.

Jetzt zeigen neue Hinweise: Möglicherweise gab es keinen Streit auf dem Parkplatz und der Angriff kam grundlos.

"Das Geschehen vor der eigentlichen Tat ist jetzt weiterhin Gegenstand der Ermittlungen", so der Detmolder Staatsanwalt Alexander Görlitz. Hierzu gebe es viele unterschiedliche Zeugenaussagen.

Fest steht: Der Täter soll sein Opfer vor Kunden und Beschäftigten des Supermarktes plötzlich mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

"Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat durch Einsatzkräfte der Polizei Lippe festgenommen", berichtete ein Polizeisprecher.

Die Detmolder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen, die gemeinsam mit der Mordkommission "Kasse" des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt werden.