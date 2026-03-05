Leiche im Fluss? Spaziergängerin macht schaurige Entdeckung, die Wahrheit überrascht
Breuberg - Eine Spaziergängerin im südhessischen Breuberg glaubte am Dienstag, eine grausige Entdeckung gemacht zu haben. Im Wasser treibend erkannte sie die Umrisse eines menschlichen Körpers - sogar eine Hand ragte aus dem Fluss. Polizei und Feuerwehr rückten an.
Laut Polizei hatte die 51-Jährige im Uferbereich der Mümling die vermeintliche Leiche entdeckt und den Notruf verständigt.
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr begaben sich unmittelbar zum Fundort.
Dort angekommen, entpuppte sich die vermeintlich grausame Entdeckung jedoch schnell als völlig harmlos.
Bei dem leblosen "Körper" handelte es sich nicht um einen Menschen, sondern um eine Spielzeugpuppe, die im Wasser trieb und zugegebenermaßen verblüffend echt aussah.
Die Puppe wurde in der Folge von den Einsatzkräften aus dem Fluss geborgen und wird nun über den Bauhof der Stadt Breuberg entsorgt. Woher die Spielzeugpuppe stammt und wem sie gehört, ist derzeit nicht bekannt.
