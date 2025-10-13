Große Fahndung nach Einbruch in Manching: Zweiter Täter auf der Flucht
Manching - Am späten Sonntagabend wurde im Landkreis Pfaffenhofen gegen 23 Uhr die Polizei über einen Einbruch in der Weberstraße informiert. Mindestens zwei Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Warenlager für elektronische Produkte.
Kurze Zeit später tauchte die Polizei an der Manchinger Firma auf, dabei konnte eine verdächtige Person festgehalten werden, die gerade versuchte, vom Tatort zu flüchten.
Überwachungskameras des Gebäudes zeichneten die Tat auf.
Wie die Beamten berichteten, verletzte sich der Tatverdächtige bei einem Sturz am Bein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt erließ ein zuständiger Richter Montagmittag Haftbefehl gegen den festgenommenen 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.
Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
Noch vor Ort suchten Einsatzkräfte mit Spürhunden und Hubschrauber nach weiteren Tatbeteiligten, jedoch ohne Erfolg.
Die genaue Höhe eines möglichen Beuteschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.
Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an, dabei werden Spuren und Videomaterial ausgewertet.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner