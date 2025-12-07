Kinderfeuerwerk auf Parkplatz gezündet: 30.000 Euro Schaden
Hagen - Ein jämmerlicher Kinder-Böller hat auf einem Parkplatz in Nordrhein-Westfalen erheblichen Schaden angerichtet.
Sehr zur Freude ihres Sohnes (5) zündete eine Mutter (42) am Samstagvormittag auf einem Parkplatz an der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Hagen ein das ganze Jahr über frei verkäufliches Kinderfeuerwerk, wie die örtliche Polizei am Sonntag mitteilte.
Aus funkelnden Kinderaugen wurde jedoch schnell ein lichterloh brennender Mercedes.
Der Mini-Böller landete nämlich unter einem geparkten C220 und setzte dort liegendes Laub in Brand. Die Flammen griffen daraufhin auf den Benz über, der kurz darauf in Vollbrand stand.
Die Kameraden der Feuerwehr konnten noch verhindern, dass ein weiteres Fahrzeug Feuer fängt. Für den Mercedes konnten sie jedoch nichts mehr tun.
Somit wurde durch das kleine Feuerwerk ein immenser Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursacht. Die Mutter hat nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung am Hals.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hagen