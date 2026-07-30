Großeinsatz an Mehrfamilienhaus: Mann mit Messer dreht völlig durch und droht schwere Straftaten an

Pößneck - Ein 35-Jähriger hat am Mittwochabend in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Gegen einen 35-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zuvor war er von der Polizei überwältigt worden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Kurz vor 20.30 Uhr waren mehrere Notrufe bei den Einsatzkräften eingegangen. Ein Mann hatte in einem Mehrfamilienhaus in der Julius-Fucik-Straße mit einem Messer am Fenster hantiert und lautstark herumgeschrien, erklärten die Beamten.

Der Unruhestifter hatte ebenfalls den Notruf gewählt und gedroht, schwere Straftaten auszuüben. Darüber hinaus hatte er einen Koffer aus dem Fenster geworfen. In diesem befand sich laut den Aussagen des Mannes Sprengstoff.

Die Polizei nahm die Situation sehr ernst und schickte zahlreiche Einsatzkräfte in die Julius-Fucik-Straße. Vor Ort gelang es den Beamten, den 35-Jährigen zu überwältigen.

Er wurde danach in Abstimmung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst in das Fachkrankenhaus nach Stadtroda gebracht. Während der Fahrt im Rettungswagen leistete er dreimal Widerstand und attackierte die Polizisten. Verletzt wurde allerdings niemand, hieß es.