Wegen Kölner Lichtern: Bundespolizei verschärft Regeln an Bahnhöfen

Köln - Tausende Besucher strömen am Wochenende zu den Kölner Lichtern . Wer mit der Bahn kommt, muss dabei an zwei Bahnhöfen besondere Regeln beachten.

Rund um die Kölner Lichter achtet die Bundespolizei bei Kontrollen besonders auf das Mitführen gefährlicher Gegenstände. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Rund um das Festival gilt an den Bahnhöfen Köln Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz ein Verbot für das Mitführen gefährlicher Gegenstände.

Darunter fallen Messer, Pistolen, Baseballschläger, aber auch Werkzeuge wie Scheren und Hammer. Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt bereits am Freitag, 31. Juli, in Kraft und gilt durchgehend bis Sonntag, 2. August.

Die Regelung gilt nicht nur in den eigentlichen Bahnhofsgebäuden. Auch die Gleisanlagen gehören zum Geltungsbereich.

Die Bundespolizei spricht von einem Mitführen eines gefährlichen Gegenstands, wenn dieser so aufbewahrt wird, dass man unmittelbar darauf zugreifen kann.