23.05.2023 18:59 Großeinsatz: Schüler melden Mann mit waffenähnlichen Gegenstand am ZOB Göttingen

Am Montagmorgen meldeten Schüler der Polizei einen Mann, welcher mit einem waffenähnlichen Gegenstand am ZOB in Göttingen befand. Die Polizei ermittelt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Göttingen - Am Montagmorgen kam es am Bahnhof Göttingen zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem Schüler einen Unbekannten mit einem "waffenähnlichen" Gegenstand beobachteten. Die Polizei ermittelt derzeit, um was für einen Gegenstand es sich gehandelt haben könnte. (Symbolbild) © 123rf/footoo Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen nahmen am Montagmorgen Schüler einen unbekannten Mann am ZOB Göttingen wahr, welcher in Nähe der Bushaltestelle einen Gegenstand fallen ließ, der einer Waffe ähnelte. Die aufmerksamen Schüler informierten schnellstmöglich die Polizei. Der Verdächtige entfernte sich daraufhin jedoch in Richtung Innenstadt. Wenig später wurden mehrere Streifenwagen und Bundespolizisten zum Bahnhof und der Innenstadt zusammengezogen. Umgehend wurden zudem Fahndungsmaßnahmen zu dem Mann eingeleitet. Polizeimeldungen Polizei schnappt ihn bei Fluchtversuch: Messer-Mann hielt seinen Neffen (14) als Geisel Im Rahmen ihrer Befragung konnten die Schüler eine Personenbeschreibung abgeben: Alter: circa 50 Jahre

ungepflegt, wirkte "verwirrt"

grüne Jacke

trug Rucksack bei sich Fahndung bislang erfolglos Gegen 8.20 Uhr wurde ein Mann in der Nähe der Bürgerstraße ausfindig gemacht, auf den die abgegebene Beschreibung zunächst zutraf. Später stellte sich jedoch heraus, dass dieser weder als Verdächtiger infrage kam, noch verdächtige Gegenstände bei sich trug. Die weitere Suche nach dem Mann verlief bis in den Nachmittag ergebnislos. Zudem gingen keine weiteren Hinweise bei der Polizei ein. Derzeitige Ermittlungen fokussieren sich besonders darauf, um was für einen Gegenstand es gehandelt haben könnte. Polizeisprecher André Sikulski verweist jedoch darauf, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand. Hinweise von Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen am ZOB geben können, werden gebeten, sich unter der 0551/4912115 mit der Polizei in Göttingen in Verbindung zu setzen.

