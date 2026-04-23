Großeinsatz in Quedlinburg: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Automaten-Sprenger

Quedlinburg - Am frühen Donnerstagmorgen sorgte die Sprengung eines Geldautomaten in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) für einen Großeinsatz der Polizei.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, könne noch nicht gesagt werden. © Matthias Bein/dpa

Die Täter hatten es dabei auf eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße abgesehen, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Nach der Sprengung seien sie mit einem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet, hieß es. Zur Marke des Wagens konnte keiner der Zeugen Angaben machen. Lediglich das Kennzeichen soll mit dem Buchstaben "G" begonnen haben.

Unklar ist zudem auch, ob die Täter an Geld gelangt sind.

Direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser suchte aus der Luft nach dem Fluchtwagen.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben vor Ort Spuren gesichert. Bei der Explosion wurde niemand verletzt. Die entstandene Schadenshöhe werde derzeit noch ermittelt.