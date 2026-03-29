Großeinsatz nach nächtlichem Tankstellenraub: Täter flüchtig, aber wohl verletzt

Darmstadt - In Darmstadt wurde in der Nacht auf Sonntag ein Großeinsatz der Polizei ausgelöst, weil eine Person in eine Tankstelle eingebrochen ist. Der bislang unbekannte Täter hinterließ dabei Spuren und verschwand trotzdem unerkannt.

Im südhessischen Darmstadt kam es Sonntagnacht zu einem Tankstelleneinbruch. Offensichtlich wurde die Eingangstür im unteren Bereich eingeschlagen. © 7aktuell/Vincent B

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen verschaffte sich der Täter um 1.52 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Kasinostraße.

Im Inneren entwendete der Unbekannte eine bislang nicht näher bezifferte Menge an Tabakwaren.

Nach der Tat gelang ihm die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung samt Suchscheinwerfern blieb bislang allerdings ohne Erfolg.

Besonders brisant: Der Täter dürfte sich bei dem Einbruch verletzt haben. Dennoch konnte er unerkannt entkommen.