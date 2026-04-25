Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Polizei gibt mehrere Schüsse ab, flüchtige Person in Gewahrsam
Rellingen - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! In Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Nach einer anschließenden Fahndung wurde die flüchtige Person nun in Gewahrsam genommen.
Nachdem ein Polizeisprecher am Nachmittag auf TAG24-Nachfrage bestätigt hatte, dass die Schüsse vonseiten der Polizei abgegeben worden waren, gaben die Beamten am Abend ein paar weitere Details bekannt.
So kam es gegen 14.37 Uhr in der Gärtnerstraße im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme zu dem Schusswaffengebrauch. Zwei Personen wurden festgenommen, eine weitere flüchtete und wurde seitdem gesucht. Am Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass auch die geflüchtete Person in Gewahrsam genommen wurde.
Zuvor rückten mit Maschinengewehren bewaffnete Einsatzkräfte an und suchten stundenlang nach der Person.
Polizeieinsatz in Rellingen: Für die Öffentlichkeit bestand keine Gefahr
Etwa 70 Kräfte waren im Einsatz, darunter auch die Kriminalpolizei und die Landespolizei Hamburg. Zwischenzeitlich waren zudem der Polizeihubschrauber "Libelle" und Suchhunde vor Ort.
Auch eine Drohne wurde für die Absuche der Umgebung eingesetzt.
Zu den genauen Hintergründen der Schüsse machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Beamten teilten lediglich mit, dass für die Öffentlichkeit keine Gefahr bestand.
Erstmeldung am 24. April um 16.16 Uhr, zuletzt aktualisiert am 25. April um 10.58 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger