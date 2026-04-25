Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Polizei gibt mehrere Schüsse ab, flüchtige Person in Gewahrsam

Rellingen - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs ! In Rellingen ( Kreis Pinneberg ) sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Nach einer anschließenden Fahndung wurde die flüchtige Person nun in Gewahrsam genommen.

Die Polizei befand sich am Freitag in Rellingen, westlich von Hamburg, in einem Großeinsatz. © Florian Sprenger

Nachdem ein Polizeisprecher am Nachmittag auf TAG24-Nachfrage bestätigt hatte, dass die Schüsse vonseiten der Polizei abgegeben worden waren, gaben die Beamten am Abend ein paar weitere Details bekannt.

So kam es gegen 14.37 Uhr in der Gärtnerstraße im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme zu dem Schusswaffengebrauch. Zwei Personen wurden festgenommen, eine weitere flüchtete und wurde seitdem gesucht. Am Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass auch die geflüchtete Person in Gewahrsam genommen wurde.

Zuvor rückten mit Maschinengewehren bewaffnete Einsatzkräfte an und suchten stundenlang nach der Person.