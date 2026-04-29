Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Polizei sucht jungen Mann mit Waffe

Tornesch - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Die Polizei fahndet in Tornesch ( Kreis Pinneberg ) nach einem jungen Mann mit einer silberfarbenen Schusswaffe, mit der er auch mindestens einmal geschossen haben soll.

Die Polizei sucht in Tornesch, westlich von Hamburg, nach einem jungen Mann mit einer Waffe. © Florian Sprenger

Wie die Polizei mitteilte, war ein Mitarbeiter eines Lebensmittel-Geschäftes auf den Mann mit der Waffe aufmerksam geworden. Er bestätigte gegenüber den Beamten, dass mindestens einmal in die Luft geschossen worden sei.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte Schreckschussmunition. Daher geht die Polizei von keiner konkreten Gefährdung aus, so ein Sprecher.

Derzeit wird nach dem Tatverdächtigen, der sich im Umfeld der Esinger Straße aufhalten soll, gefahndet.

Aus diesem Grund wurde auch eine in der Nähe befindliche Schule durchsucht - ohne Erfolg.

Die Polizei weitete daraufhin die Suchmaßnahmen auf das gesamte Stadtgebiet von Tornesch aus. Aufgrund der Maßnahmen wird mit Beeinträchtigungen gerechnet.