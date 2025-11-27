Großer Polizeieinsatz in Mannheim: Mann schwer verletzt

Ein Streit an einer Haltestelle in Mannheim ist am Donnerstagmorgen eskaliert. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Von Johanna Baumann

Die Haltestelle wurde abgesperrt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr an der Haltestelle Tattersall. Laut aktuellem Stand der Polizei wurde der 36-Jährige von einem 32-Jährigen angegriffen.

Der Täter fügte seinem Opfer dabei lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zu.

"Dank der sofortigen medizinischen Erstversorgung durch Polizeibeamtinnen und -beamte konnte die Blutung gestoppt und dadurch das Leben des Mannes gerettet werden", teilte die Polizei Mannheim am Mittag mit.

Es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zum Erfolg führten. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kripo bittet Zeugen des Vorfalls sich mit der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung: 11.22 Uhr, aktualisiert um 13.03 Uhr.

Titelfoto: René Priebe / PR-Video

