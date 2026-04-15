Großrazzia gegen Schleuser und illegale Prostitution: 120 Beamte im Einsatz

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Gegen eine mutmaßliche Schleuserbande läuft eine Razzia in Nordrhein-Westfalen.

Von Volker Danisch

Düsseldorf - Gegen eine mutmaßliche Schleuserbande läuft eine Razzia in Nordrhein-Westfalen.

Im Zuge der Razzia wurden insgesamt sieben Objekte im Großraum Düsseldorf durchsucht. (Symbolfoto)
Im Zuge der Razzia wurden insgesamt sieben Objekte im Großraum Düsseldorf durchsucht. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Mehr als 120 Einsatzkräfte durchsuchen sieben Objekte, teilte die Bundespolizei mit. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liege im Großraum Düsseldorf.

So seien die NRW-Landeshauptstadt und Langenfeld, aber auch etwa Essen und Viersen Einsatzorte bei der Aktion, sagte ein Sprecher.

Die Ermittlungen würden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und der Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel geführt.

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Es gehe aber auch um die Verhinderung illegaler Prostitution, erklärte der Sprecher der Bundespolizei.

Wie außerdem noch bestätigt wurde, kämen bei den anberaumten Durchsuchungen auch Bargeldspürhunde der Bundeszollverwaltung zum Einsatz.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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