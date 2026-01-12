Grusel-Fund am Spielplatz: Passanten entdecken menschlichen Schädel

Worms - Passanten haben in einem Gebüsch in Worms ( Rheinland-Pfalz ) eine schaurige Entdeckung gemacht.

In einem Gebüsch in Worms wurden menschliche Überreste entdeckt. © Polizeipräsidium Mainz

Am Sonntagnachmittag fanden die beiden Personen einen menschlichen Schädel in der Nähe eines Spielplatzes, wie das Polizeipräsidium Mainz am Montag mitteilte.

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Fundort eintrafen, entdeckten sie im Gestrüpp noch weitere Knochen.

Woher die menschlichen Überreste stammen, war dagegen noch unklar.

Eingeleitete Untersuchungen sollen klären, ob hier möglicherweise ein Verbrechen vorliegt, oder ob die Knochen zu einer vermissten Person gehören.