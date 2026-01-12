Schüsse in Oberbayern: Mann schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Schongau - Ein durch einen oder mehrere Schüsse in Oberbayern verletzter Mann schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt gegen einen Bekannten des Verletzten. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, ist noch unklar, wie genau es zu der Schussverletzung kam.

Nachdem der 42-Jährige am Samstagmorgen in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) mit einer schweren Schussverletzung gefunden wurde, sei er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und operiert worden.

Die Polizei ermittelt gegen einen 62-jährigen Bekannten des Verletzten. "Nach derzeitigen Erkenntnissen steht dieser zumindest im Verdacht, trotz der offensichtlich schweren Verletzung seines Bekannten untätig geblieben zu sein", heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Er wurde demnach vorläufig in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Auch zwei Tage nach dem Vorfall sind viele Fragen offen.