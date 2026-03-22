Verhaftung nach Leichenfund: Starb der 53-Jährige, weil er sich nicht helfen konnte?

Oranienbaum-Wörlitz - Ein Spaziergänger in Sachsen-Anhalt machte am Donnerstagmorgen eine gruselige Entdeckung. Gegen 7 Uhr morgens war er in der Nähe des Margaretenhofteiches in Oranienbaum-Wörlitz unterwegs, als er einen leblosen Mann fand. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Unbekannten feststellen.

Der Margaretenhofteich liegt in einem Waldstück ein Stück hinter dem Schloss Oranienbaum. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau und die Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, konnte man nun die Identität des Toten feststellen: Es soll sich um einen 53-jährigen Mann aus Oranienbaum-Wörlitz handeln.

Die Leiche wurde gründlich untersucht und hatte mehrere Verletzungen, die nicht für den Tod verantwortlich waren, aber den Verdacht auf eine Fremdeinwirkung erwecken.

Auf Hochtouren wurde weiter ermittelt und am Freitagnachmittag wurde ein Tatverdächtiger identifiziert und gegen 17 Uhr vorläufig festgenommen.

Der Verdächtige ist ein 45-Jähriger aus Oranienbaum-Wörlitz.