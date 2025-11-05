Güterschiff bringt Ruderboot zum Kentern: Drei Menschen landen im eiskalten Fluss

Metten - Wohl wegen eines vorbeifahrenden Güterschiffs ist ein Ruderboot auf der Donau im Landkreis Deggendorf gekentert.

Auf der Donau brachte ein Güterschiff ein Ruderboot zum Kentern. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die drei Passagiere des Bootes, zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 69 und 75 Jahren, fielen dabei am Montag gegen 15 Uhr ins Wasser, wie die Polizei mitteilte.

Sie konnten sich den Angaben nach ans Ufer retten, erlitten jedoch teils starke Unterkühlungen. Die Frau kam laut einem Polizeisprecher ins Krankenhaus.

Eine Spaziergängerin hatte das Kentern des Kanus nahe Metten am Dienstagnachmittag beobachtet und den Notruf gewählt. Wie kalt das Wasser war und wie lang die drei Passagiere sich darin befanden, war laut dem Sprecher zunächst unklar.

Die Polizei ging davon aus, dass ein Güterschiff an dem Boot vorbeigefahren war. Dabei habe es Sog und starke Wellen verursacht, die das Kanu zum Kentern brachten.