Feuer gelegt fürs schnelle Geld: Verdächtiges Fotografen-Duo kassierte Tausende Euro

Bitterfeld-Wolfen - Diese Brandserie hielt im Sommer den Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Atem , schlussendlich konnte die Polizei zwei verdächtige Fotografen festnehmen . Mittlerweile ist klar, dass die mutmaßlichen Brandstifter sich damit einen Reibach verdient haben.

Während die Feuerwehr gegen die Flammen in Raguhn kämpfte, konnte die Polizei die zwei Verdächtigen dingfest machen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jeßnitz

"Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Männer ihre Brände gezielt legten, um daraus mediale Aufmerksamkeit zu generieren und Bild- bzw. Videomaterial über soziale Medien und an Presseportale zu vermarkten", hieß es dazu am Mittwoch vonseiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau.

Demnach sollen beide damit Einnahmen im mittleren vierstelligen Bereich erzielt haben.

Auch TAG24 hat bis zu ihrer Festnahme mit den beiden freien, 23 und 33 Jahre alten Fotografen zusammengearbeitet und deren Bildmaterial veröffentlicht.

Die Brandserie, bei der seit Juni immer wieder Felder, Wälder und leer stehende Gebäude gebrannt hatten, konnte indes von einer extra eingerichteten Ermittlungsgruppe komplett aufgeklärt werden.

Insgesamt habe man den Verdächtigen 19 Taten in Bitterfeld-Wolfen, Muldestausee, Osternienburger Land, Zörbig und Raguhn-Jeßnitz sowie im Saalekreis und Nordsachsen nachweisen können.

Sie waren am 24. September in Raguhn auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, sitzen seither in Untersuchungshaft.