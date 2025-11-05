Mann fragt nach Zigarette, dann schlägt er zu

Fürth - Ein 19-jähriger Mann wurde von einem Unbekannten im Fürther Stadtpark verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugen bei der Klärung des Falls.

Auf die Frage nach einer Zigarette folge ein Schlag auf dem Nichts. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 19-Jährige am Dienstag gegen 20.10 Uhr im Park von einem Mann angesprochen, der ihn nach einer Zigarette fragte.

Als die beiden ins Gespräch kamen, sprühte der Unbekannte dem jungen Mann plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und schlug ihn mit einem Gegenstand auf den Kopf.

Der 19-Jährige musste daraufhin kurzzeitig im Klinikum Fürth behandelt werden, berichtete die Polizei.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und hat schwarze gelockte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine gesteppte schwarz glänzende Jacke, schwarze Kapuze.