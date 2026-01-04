Gute Tat mit Folgen: Frau will Katzen füttern und stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Wuppertal - In Wuppertal-Elberfeld ist eine Frau am Samstag bei dem Versuch, Katzen zu füttern, einen steilen Abhang hinuntergerutscht. Die Feuerwehr musste sie retten.

Hinter die Brüstung des Gehwegs rutsche die Frau fast acht Meter in die Tiefe. © Matthi Rosenkranz

Die Frau war am Abend auf einem Fußweg am Döppersberg, in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs und entdeckte dort mehrere Katzen.

Bei dem Versuch sie zu füttern, habe sie laut den Angaben eines Reporters vor Ort den Halt verloren und stürzte fast acht Meter in die Tiefe.

Dort konnte sie sich an zwei Bäumen festklammern und verhindern, dass es weiter nach unten geht.

Allein kam sie aus der misslichen Lage allerdings nicht mehr heraus. Die Feuerwehr rückte an und fuhr einen Leiterwagen auf.