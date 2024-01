Hamburger stirbt an Bahnhof Stade: Obduktionsergebnis ist eindeutig

Die Tatzeit des mutmaßlichen Verbrechens wird zwischen 17 Uhr und 17.40 Uhr am frühen Sonntagabend vermutet.

Wie die Polizeidirektion Stade mitteilte, wurde die Obduktion des Leichnams am heutigen Mittwoch durchgeführt.

Ein Passant hatte den Schwerverletzten am vergangenen Sonntag in dem Bahnhofsparkhaus schwer verletzt aufgefunden. Der umgehend eintreffende Rettungsdienst hatte den Hamburger in das Stader Elbe Klinikum gebracht. Trotz sofortiger Hilfe starb der Mann noch im Krankenhaus.