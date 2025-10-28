Haus mit schlafender Familie attackiert: Polizei ermittelt gegen 22-Jährigen wegen Brandanschlägen

Stuttgart - Nach mehreren Brandanschlägen in Leibertingen im Kreis Sigmaringen hat das Staatsschutzzentrum der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen übernommen.

Die Brandanschläge richteten sich unter anderem gegen Einsatzkräfte der Polizei. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Anschläge auf ein Fahrzeug, ein Wohnhaus und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei einen extremistischen Hintergrund haben könnten. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 22 Jahre alter Mann sitzt in U-Haft.

Er soll in der Nacht zum 23. Oktober mit selbst gebauten Molotowcocktails zunächst ein Auto angezündet haben.

Dann soll er durch einen gezielten Wurf auf ein Fenster versucht haben, ein Wohnhaus in Brand zu setzen.

Zu diesem Zeitpunkt schlief dort eine Familie.