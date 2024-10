Kurios: Darum endete Hausdurchsuchung bei seiner Tochter für 52-Jährigen mit Festnahme

Wegen eines Verdachtes gegen die Tochter des 52-Jährigen hatten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. (Symbolbild) © 123RF/fermate

Das Geschehen trug sich bereits am vergangenen Dienstag zu.

Wie ein Sprecher der Polizei nun am heutigen Donnerstag berichtete, hatten die Beamten gegen die Tochter wegen Drogendelikten ermittelt und durch die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Dieser sollte am Dienstag um 12.40 Uhr in der Wohnung im bei Darmstadt gelegenen Weiterstadt umgesetzt werden.

In der Wohnung stieg den Polizisten dann ein sehr bezeichnender Geruch in die Nasen, der sie in den Keller führte.