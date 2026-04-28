Heftiger Crash im Wetteraukreis: Auto überschlägt sich und landet im Wald - Fahrer schwer am Kopf verletzt

Niddatal - Folgenschwerer Zusammenstoß! Im mittelhessischen Wetteraukreis kam es am Montagabend zu einem heftigen Verkehrsunfall , bei dem eine Person schwer am Kopf verletzt wurde.

Das Auto des 27-Jährigen landete nach der Kollision in einem Waldstück neben der Strecke. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet war ein 27-jähriger Autofahrer aus Niddatal gegen 19.25 Uhr auf der L3188 aus Richtung Stammheim in Richtung Bönstadt unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 39-Jährige die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

Unmittelbar nach dem Stammheimer Kreuz kam der 27-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Seitenstreifen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten.

In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Auto kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des 27-Jährigen und kam mehrere Meter weiter im angrenzenden Wald auf dem Dach zum Liegen.

Der Unfallverursacher erlitt eine schwere Kopfverletzung, war jedoch ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 39-jährige Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.