Nachtruhe aus, Grönemeyer an: Polizei beendet privates "Wohnzimmer-Konzert"

Bayreuth - Ein 60-jähriger Mann aus Bayreuth rief am Montag gegen 1 Uhr die Polizei. Der skurrile Grund: Sein Nachbar singe viel zu laut Songs von Herbert Grönemeyer (70).

Der Mann sang zu laut Songs von Herbert Grönemeyer (70). © Christoph Soeder/dpa

Nach Darstellung des Mannes soll sein 41 Jahre alter Nachbar über eine Zeitspanne von mindestens einer halben Stunde "Gröni"-Songs gehört und auch mitgesungen haben, teilte die Polizei mit.

Die Beamten seien gegen 1 Uhr am Morgen gerufen worden. Als sie eintrafen, war nichts aus der Wohnung des Nachbarn zu hören. Beide Männer wurden befragt. Der Beschuldigte machte dabei von seinem Recht Gebrauch, zu den Vorwürfen zu schweigen.