Wende in Vermisstenfall: Jakub wohl tot - Durchsuchungen bei Mann aus familiärem Umfeld

Dittelbrunn - Seit Monaten fehlt vom 18-jährigen Jakub Michalik aus Dittelbrunn (Unterfranken) jede Spur. Nun verdichten sich Hinweise auf ein mögliches Verbrechen. Die Ermittler gehen inzwischen von einem dramatischen Ausgang aus und haben einen Mann aus dem Umfeld des Vermissten im Visier.

Die Polizei durchsucht aktuell das Anwesen eines Mannes aus dem familiären Umfeld des 18-jährigen Jakub. © NEWS5/Pascal Höfig

Jakub Michalik wurde zuletzt am 30. Oktober 2025 in der Innenstadt von Schweinfurt gesehen. Gegen 5.45 Uhr trennten sich im Bereich der Sonnenstraße und Damaschkestraße seine Wege von denen seiner Freunde. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Unmittelbar nach seinem Verschwinden leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Einsatzkräfte suchten aus der Luft, zu Wasser und zu Fuß nach Hinweisen. Hubschrauber kreisten über dem Gebiet, Spürhunde durchkämmten das Gelände.

Zusätzlich gingen Beamte von Haus zu Haus, befragten Anwohner und verteilten Flugblätter. Auch der Main wurde mit Booten und Sonartechnologie abgesucht - jedoch ohne Erfolg.

Trotz der zunächst erfolglosen Suche wurden die Ermittlungen kontinuierlich fortgeführt. Nun haben sich neue Hinweise ergeben, die auf ein mögliches Gewaltverbrechen hindeuten. Die Kriminalbeamten gehen inzwischen davon aus, dass der 18-Jährige nicht mehr am Leben ist.

Im Fokus der Ermittler steht ein Mann aus dem familiären Umfeld des Vermissten. Der Tatverdächtige wird derzeit von der Kriminalpolizei Schweinfurt vernommen.