Dreiste Müll-Entsorgung: Polizei jagt Umwelt-Sünder in Leverkusen
Leverkusen - In Leverkusen beschäftigen mehrere Fälle von illegaler Müllentsorgung die Polizei.
Von Autoteilen und Waschmaschinen bis hin zu Kühlschränken: Der wilde Müll mitten in der Natur häufte sich in den vergangenen Wochen. Und zwar so sehr, dass die Polizei mittlerweile einen Zusammenhang vermutet.
Bereits am 25. März tauchte am Bürriger Weg in Leverkusen-Bürrig der erste Müllhaufen auf. Nur wenige Tage später, am 31. März, wurde an der Küppersteger Straße in Küppersteg schon der nächste illegale Ablageort entdeckt.
Am 10. April kam dann noch ein dritter Standort am Willy-Brandt-Ring in Manfort dazu.
Neben alten Autoteilen und Elektroschrott fand man auch Kanister und Spraydosen mit Lacken und Ölen. Die Beamten gehen davon aus, dass der ganze Kram wohl aus einer Werkstattauflösung stammen könnte.
Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Umweltverschmutzer zur Rechenschaft zur ziehen. Wer etwas gesehen hat oder Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln