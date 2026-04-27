Dreiste Müll-Entsorgung: Polizei jagt Umwelt-Sünder in Leverkusen

Leverkusen - In Leverkusen beschäftigen mehrere Fälle von illegaler Müllentsorgung die Polizei .

Unter anderem lagen Autoteile, alte Geräte und Kanister mit Öl verstreut im Grünen. © Bildmontage: Polizei Köln

Von Autoteilen und Waschmaschinen bis hin zu Kühlschränken: Der wilde Müll mitten in der Natur häufte sich in den vergangenen Wochen. Und zwar so sehr, dass die Polizei mittlerweile einen Zusammenhang vermutet.

Bereits am 25. März tauchte am Bürriger Weg in Leverkusen-Bürrig der erste Müllhaufen auf. Nur wenige Tage später, am 31. März, wurde an der Küppersteger Straße in Küppersteg schon der nächste illegale Ablageort entdeckt.

Am 10. April kam dann noch ein dritter Standort am Willy-Brandt-Ring in Manfort dazu.

Neben alten Autoteilen und Elektroschrott fand man auch Kanister und Spraydosen mit Lacken und Ölen. Die Beamten gehen davon aus, dass der ganze Kram wohl aus einer Werkstattauflösung stammen könnte.