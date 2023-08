Heftiger Unfall! Mopedfahrer nach Sturz schwer verletzt

Tangerhütte - Am späten Mittwochnachmittag wurde ein Mopedfahrer in Tangerhütte ( Landkreis Stendal ) bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste verständigt werden.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Stendal befand sich der 56-jährige Fahrer auf der B189 in Richtung Stendal, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Hier geriet er in den Straßengraben und überschlug sich. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz so sehr, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht werden musste.