Skurriler Vorfall: "Wladimir Putin" beim Klauen in Thüringen erwischt

Gotha - Ein offenbar sehr prominenter Dieb hat am Samstagnachmittag in einem Einkaufsladen in Gotha geklaut.

Der Langfinger wurde von Mitarbeitern beim Klauen erwischt. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Wie die Polizei berichtete, hatte "Wladimir Putin" gegen 16.30 Uhr mehrere Gegenstände unter seine Jacke gesteckt und wollte ohne diese zu bezahlen den Supermarkt verlassen.

Die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes hatten den Langfinger allerdings beim Klauen erwischt und konnten ihn vor Verlassen des Geschäfts festhalten.

Gegenüber der alarmierten Polizei erklärte der Mann anschließend, dass er wie der russische Präsident heißen und keinen Ausweis besitzen würde.

Bei den darauffolgenden Ermittlungen entpuppte sich der namhafte Dieb in Wahrheit jedoch nicht als Wladimir Putin. Vielmehr handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Polen, erklärten die Einsatzkräfte.