Skurriler Vorfall: "Wladimir Putin" beim Klauen in Thüringen erwischt

Ein offenbar sehr prominenter Dieb hat am Samstagnachmittag in einem Einkaufsladen in Gotha geklaut.

Gotha - Ein offenbar sehr prominenter Dieb hat am Samstagnachmittag in einem Einkaufsladen in Gotha geklaut.

Der Langfinger wurde von Mitarbeitern beim Klauen erwischt. (Symbolbild)
Der Langfinger wurde von Mitarbeitern beim Klauen erwischt. (Symbolbild)

Wie die Polizei berichtete, hatte "Wladimir Putin" gegen 16.30 Uhr mehrere Gegenstände unter seine Jacke gesteckt und wollte ohne diese zu bezahlen den Supermarkt verlassen.

Die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes hatten den Langfinger allerdings beim Klauen erwischt und konnten ihn vor Verlassen des Geschäfts festhalten.

Gegenüber der alarmierten Polizei erklärte der Mann anschließend, dass er wie der russische Präsident heißen und keinen Ausweis besitzen würde.

Bei den darauffolgenden Ermittlungen entpuppte sich der namhafte Dieb in Wahrheit jedoch nicht als Wladimir Putin. Vielmehr handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Polen, erklärten die Einsatzkräfte.

Gegenüber der Polizei hatte der 31-Jährige geäußert, "Wladimir Putin" zu heißen. Der russische Präsident höchstpersönlich war es jedoch nicht. (Symbolfoto)
Gegenüber der Polizei hatte der 31-Jährige geäußert, "Wladimir Putin" zu heißen. Der russische Präsident höchstpersönlich war es jedoch nicht. (Symbolfoto)

Der junge Mann kassierte zwei Anzeigen und muss sich nun wegen Ladendiebstahls und der falschen Namensangabe verantworten.

