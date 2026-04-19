Erpresser mischt Rattengift in Babynahrung: So erkennt man die tödlichen Hipp-Gläschen

Wien - Der Babynahrungshersteller Hipp wird erpresst. Einzelne Gläser der Gemüsegläschen "Karotte mit Kartoffel – 190 Gramm" könnten mit Rattengift versetzt sein. Betroffen seien wohl bislang Geschäfte in Österreich, der Slowakei und Tschechien. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Der Babynahrungshersteller Hipp wird erpresst und warnt vor dem Verzehr der eigenen Produkte – unter anderem in Österreich. © Vifogra / Felix Kirberg

Die Erpresser hinterlassen laut bisherigen Informationen der Beamten auch einen Hinweis auf dem Glas.

Ein weißer Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden verrät den lebensgefährlichen Inhalt der Babynahrung.

Ebenfalls können bereits geöffnete oder beschädigte Deckel sowie das fehlende "Knack-Geräusch" beim ersten Öffnen ein Hinweis sein.

Das Landeskriminalamt Burgenland hat bereits eines dieser Gläser sichergestellt. Das Unternehmen selbst rief sämtliche Produkte am Samstag zurück.

"Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", warnte das vor über 120 Jahren gegründete bayerische Familienunternehmen und spricht von einem "externen kriminellen Eingriff".

Die Eltern werden aufgerufen, ungenutzte Gläschen in den Supermarkt zurückzubringen und sich bei der Polizei zu melden, falls ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sei.