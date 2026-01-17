Horrende Kosten: Debatte um Taser-Ausbau in NRW geht weiter

Düsseldorf - Die landesweite Einführung des Tasers in Nordrhein-Westfalen würde nach aktuellen Berechnungen der Polizei rund 11,6 Millionen Euro kosten. Dazu kämen 1,3 Millionen Euro für Trainingsmaterialien.

Nur in 18 von 47 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen ist der Taser bisher im Einsatz. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Das geht aus einer Antwort von Innenminister Herbert Reul (73, CDU) auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag hervor. Bisher ist der Taser nur in 18 von 47 Polizeibehörden in NRW im Einsatz. Einen Zeitplan für den möglichen Ausbau gibt es nicht.

Die neue Kostenkalkulation für die Geräte ist noch einmal zwei Millionen Euro höher als die letzte Schätzung im November 2024.

Das erkläre sich durch "Preiserhöhungen des Herstellers sowie eine aktualisierte Mengenkalkulation für die Ausstattung der Kreispolizeibehörden", so das Innenministerium in dem Papier für den Landtag.

Ob und wann alle Polizeibehörden mit den Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) ausgerüstet werden, ist allerdings noch offen.

Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen waren mehrere Studien beschlossen worden, die inzwischen alle vorliegen. Auch wenn die Ergebnisse für den Taser sprechen, gibt es bei den Grünen noch Vorbehalte.