Polizisten kontrollieren Porsche-Transporter auf A4, doch etwas ist faul

Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Auf dem Rasthof Dresdner Tor auf der A4 in Wilsdruff ist Polizisten ein gestohlener Porsche ins Netz gegangen.

Polizisten entdeckten auf dem Rastplatz Dresdner Tor einen gestohlenen Porsche 911. (Symbolfotos) © Bildmontage: Christian Juppe, Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe am Montagabend gegen 20 Uhr auf dem Rasthof einen Autotransporter.

Bei genauerem Hinsehen stellten sie fest, dass die Papiere zum transportierten Porsche 911 augenscheinlich gefälscht waren.

Ermittlungen ergaben, dass die Luxuskarosse im Oktober 2025 im Bereich Münster als gestohlen gemeldet war.