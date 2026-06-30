Polizisten kontrollieren Porsche-Transporter auf A4, doch etwas ist faul
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Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Auf dem Rasthof Dresdner Tor auf der A4 in Wilsdruff ist Polizisten ein gestohlener Porsche ins Netz gegangen.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe am Montagabend gegen 20 Uhr auf dem Rasthof einen Autotransporter.
Bei genauerem Hinsehen stellten sie fest, dass die Papiere zum transportierten Porsche 911 augenscheinlich gefälscht waren.
Ermittlungen ergaben, dass die Luxuskarosse im Oktober 2025 im Bereich Münster als gestohlen gemeldet war.
Der Porsche samt Papiere wurde sichergestellt. Gegen den 47-jährigen Fahrer litauischer Herkunft wird nun wegen Hehlerei ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Juppe, Marijan Murat/dpa