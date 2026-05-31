Hubschrauber über Hamburg: Was ist passiert?

Hamburg - Aktuell läuft in Hamburg -Bramfeld nach einem Verkehrsunfall ein größerer Polizeieinsatz. Dabei kam zeitweise auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Zeitweise suchte auch ein Polizeihubschrauber nach dem oder den flüchtigen Tätern. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 14.33 Uhr in der Straße Allerskehre.

Dort sollen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen sein. Ein Sprecher des Lagedienstes erklärte gegenüber TAG24, dass zuvor Personen aus zwei verschiedenen Autos in Streit geraten seien.

Demnach sollen sich die Autos gegenseitig verfolgt haben, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Nach dem Unfall sollen dann mehrere Beteiligte vom Unfallort geflüchtet sein. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.

Zwischenzeitlich stand nach TAG24-Informationen auch der Verdacht einer möglichen Entführung im Raum.

Offizielle Angaben dazu machte die Polizei zunächst jedoch nicht. Der Sprecher erklärte gegenüber TAG24, dass die Hintergründe des Einsatzes weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen seien.