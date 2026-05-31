Hubschrauber über Hamburg: Was ist passiert?
Hamburg - Aktuell läuft in Hamburg-Bramfeld nach einem Verkehrsunfall ein größerer Polizeieinsatz. Dabei kam zeitweise auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 14.33 Uhr in der Straße Allerskehre.
Dort sollen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen sein. Ein Sprecher des Lagedienstes erklärte gegenüber TAG24, dass zuvor Personen aus zwei verschiedenen Autos in Streit geraten seien.
Demnach sollen sich die Autos gegenseitig verfolgt haben, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Nach dem Unfall sollen dann mehrere Beteiligte vom Unfallort geflüchtet sein. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.
Zwischenzeitlich stand nach TAG24-Informationen auch der Verdacht einer möglichen Entführung im Raum.
Offizielle Angaben dazu machte die Polizei zunächst jedoch nicht. Der Sprecher erklärte gegenüber TAG24, dass die Hintergründe des Einsatzes weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen seien.
Hubschrauber wegen Fehlalarm bereits in der Luft
Auch ein Polizeihubschrauber war zeitweise im Einsatz. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei jedoch nicht um eine gezielt angeforderte Unterstützung der Fahndung. Die "Libelle" sei bereits in der Luft gewesen, da kurz zuvor im Stadtteil Altona nach dem ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (72) gesucht worden war, nachdem ein Zeuge ihn dort gesehen haben wollte.
Der Hinweis stellte sich jedoch schnell als Fehlalarm heraus.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa