Gefährlicher Zwischenfall bei Einsatz: Private Drohne blockiert Rettungsheli
Von Irena Güttel, Benedikt Zinsmeister
Röttenbach - Eine Drohne kreist in der Nähe eines Brandorts in Bayern am Himmel. Ein Rettungshubschrauber muss deshalb am Boden bleiben. Das hat Folgen für den Drohenpiloten.
Polizisten konnten der privaten Drohne bis in ein Wohngebiet in der Nähe folgen und erwischten den 82-jährigen Piloten beim Landen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.
Ihm droht nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Luftverkehrs-Verordnung. Sollte ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr festgestellt werden, drohen dem Senior harte Freiheitsstrafen.
Der Hubschrauber war nach Angaben der Polizei beim Brand einer Maschinenhalle im Rinnigweg in Röttenbach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Dienstag im Einsatz.
Da es dabei glücklicherweise keine Verletzten gab, sollte der Hubschrauber demnach nach kurzer Zeit wieder abfliegen.
Dabei habe ihn jedoch die Drohne behindert.
Drohne behindert Rettungskräfte bei Einsatz in Röttenbach
"Diese näherte sich den Einsatzkräften so stark, dass der Rettungshubschrauber aus Sicherheitsgründen zunächst nicht starten konnte", beschrieb die Polizei die Situation.
Erst als die Drohne wieder in sicherer Entfernung gewesen sei, habe der Rettungshubschrauber abheben können.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa