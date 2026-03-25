Gefährlicher Zwischenfall bei Einsatz: Private Drohne blockiert Rettungsheli

Röttenbach - Eine Drohne kreist in der Nähe eines Brandorts in Bayern am Himmel. Ein Rettungshubschrauber muss deshalb am Boden bleiben. Das hat Folgen für den Drohenpiloten.

Eine Drohne hat einen Rettungshubschrauber beim Abflug in Mittelfranken behindert. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Polizisten konnten der privaten Drohne bis in ein Wohngebiet in der Nähe folgen und erwischten den 82-jährigen Piloten beim Landen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Ihm droht nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Luftverkehrs-Verordnung. Sollte ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr festgestellt werden, drohen dem Senior harte Freiheitsstrafen.

Der Hubschrauber war nach Angaben der Polizei beim Brand einer Maschinenhalle im Rinnigweg in Röttenbach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Dienstag im Einsatz.

Da es dabei glücklicherweise keine Verletzten gab, sollte der Hubschrauber demnach nach kurzer Zeit wieder abfliegen.

Dabei habe ihn jedoch die Drohne behindert.